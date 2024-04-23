МИД Ирана: Уважаем договоренности, достигнутые между Азербайджаном и Арменией по делимитации границ

Иран уважает договоренности, достигнутые между Азербайджаном и Арменией на заседании комиссий по делимитации границ.

Иран уважает договоренности, достигнутые между Азербайджаном и Арменией на заседании комиссий по делимитации границ.

Как передает Report, об этом сообщает иранское госагентство IRNA со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Насера Канани.

По его словам, для установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе необходимо продолжение усилий двух стран по урегулированию пограничных вопросов мирными методами в рамках взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран.