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МИД Ирана: Укрепление транзитных путей - важный фактор развития региона

МИД Ирана: Укрепление транзитных путей - важный фактор развития региона Географическое положение Ирана создает весьма выгодные возможности для развития транзитных путей и поддержки регионального развития.
Внешняя политика
31 августа 2022 г. 15:38
МИД Ирана: Укрепление транзитных путей - важный фактор развития региона

Географическое положение Ирана создает весьма выгодные возможности для развития транзитных путей и поддержки регионального развития.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Иран имеет привилегированное положение. Укрепление транзитных путей, в том числе направления Север-Юг, — важный фактор для развития региона и обеспечения продовольственной его безопасности. Мы надеемся, что все маршруты Север-Юга будут активизированы. Восточная ветвь уже запущена. Мы готовы к завершению западной ветви. Завершение этой линии обсуждается с Москвой. Иранская сторона серьезно занимается строительством оставшейся части этого маршрута. Это один из самых важных вопросов, который также обсуждался сегодня", — сказал Х. Абдоллахиян на совместной пресс-конференции с С.Лавровым.

Он также заявил, что Исламская республика Иран выступает против изменения геополитики на Южном Кавказе.

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Версия на азербайджанском языке İran Xarici İşlər Nazirliyi: “Tranzit yolların möhkəmlənməsi regionun inkişafı üçün mühüm amildir”

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