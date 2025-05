МИД Ирана: Тегеран рассчитывает на укрепление отношений с Азербайджаном

Министерство иностранных дел Ирана поздравило Азербайджан по случаю Дня независимости.

Как передает Report, сообщение об этом опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Исламская Республика Иран поздравляет народ и правительство Азербайджана с Днем независимости и желает роста и процветания стране, а также укрепления отношений между нашими странами", - говорится в сообщении.