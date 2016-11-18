МИД Ирана: Регулярные ирано-азербайджанские консультации внесут вклад в региональную стабильность

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Проведение продолжительных консультации среди стран региона, в том числе и между Азербайджаном и Ираном, могут внести свой вклад в мир и стабильность.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Хуссейн Амир Абдоллахьян на встрече с послом Азербайджана в Иране Буньятом Гусейновым.

По словам иранского дипломата, продолжающийся кризис в Сирии может быть урегулирован только посредством концентрирования на политическом решении.

"Фокусировка на политическом решении является единственным выходом из сирийского кризиса", - заявил Хуссейн Амир Абдоллахьян.

Он добавил, что военная и финансовая поддержка террористов, оказываемая некоторыми региональными игроками, привела лишь к ухудшению ситуации в Сирии и в целом в регионе.

В этой связи замминистра высказался за проведение регулярных консультаций между странами региона, в том числе и между Ираном и Азербайджаном, которые смогут внести вклад в региональный мир и безопасность.