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    МИД Ирана: Регулярные ирано-азербайджанские консультации внесут вклад в региональную стабильность

    Замминистра иностранных дел Ирана: Кризис в Сирии может быть урегулирован только посредством политического решения

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Проведение продолжительных консультации среди стран региона, в том числе и между Азербайджаном и Ираном, могут внести свой вклад в мир и стабильность.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Хуссейн Амир Абдоллахьян на встрече с послом Азербайджана в Иране Буньятом Гусейновым.

    По словам иранского дипломата, продолжающийся кризис в Сирии может быть урегулирован только посредством концентрирования на политическом решении.

    "Фокусировка на политическом решении является единственным выходом из сирийского кризиса", - заявил Хуссейн Амир Абдоллахьян.

    Он добавил, что военная и финансовая поддержка террористов, оказываемая некоторыми региональными игроками, привела лишь к ухудшению ситуации в Сирии и в целом в регионе.

    В этой связи замминистра высказался за проведение регулярных консультаций между странами региона, в том числе и между Ираном и Азербайджаном, которые смогут внести вклад в региональный мир и безопасность.

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