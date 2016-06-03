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    МИД Ирана призвал Азербайджан объединить усилия в борьбе с террором

    Радикализм и терроризм являются самой большой угрозой в регионе

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Иран и Азербайджан должны найти способы совместной борьбы с угрозами терроризма и радикализма. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Хади Сулейманпур на круглом столе в Университете АDА.

    Х.Сулейманпур заявил, что радикализм и терроризм являются самой большой угрозой в регионе. 

    "Иран видит большой потенциал во взаимодействии и объединении усилий с соседями в борьбе в радикализмом и терроризмом", - сказал он.

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