МИД Ирана призвал Азербайджан объединить усилия в борьбе с террором

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Иран и Азербайджан должны найти способы совместной борьбы с угрозами терроризма и радикализма. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Хади Сулейманпур на круглом столе в Университете АDА.

Х.Сулейманпур заявил, что радикализм и терроризм являются самой большой угрозой в регионе.

"Иран видит большой потенциал во взаимодействии и объединении усилий с соседями в борьбе в радикализмом и терроризмом", - сказал он.