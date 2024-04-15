МИД Ирана: Посольство Азербайджана в Тегеране возобновит работу в ближайшее время

Посольство Азербайджана в Тегеране возобновит работу в ближайшее время.

Посольство Азербайджана в Тегеране возобновит работу в ближайшее время.

Как сообщает Report со ссылкой на İSNA, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани.

По его словам, Баку и Тегеран достигли договоренности о возобновлении работы диппредставительства.

Представитель министерства также отметил, что Иран готов назначить нового посла в Баку, поскольку срок полномочий посла Сейида Аббаса Мусави истек.

Напомним, что 7 января 2023 года было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Нападавший, вооруженный автоматом "Калашникова", прорвался сквозь пост охраны и убил начальника службы безопасности Орхана Аскерова. Двое сотрудников службы безопасности посольства получили ранения при предотвращении нападения. После теракта деятельность посольства Азербайджана в Тегеране была приостановлена, а дипломаты вывезены из Ирана.