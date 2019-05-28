МИД: Иран пока не видит перспектив для переговоров с США

Тегеран в данный момент не видит перспектив для переговоров с США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"В данный момент перспектив для переговоров с США мы не видим", - сказал он во время брифинга, добавив, что у Тегерана в данный момент нет каких-либо оснований вести переговоры с кем-либо из правительственных чиновников США.

Он отметил, что Тегерану необходимо дождаться иных условий и последить за дальнейшим развитием ситуации.За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма", пишет РИА Новости.После этого советник президента США по национальной безопасностисообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".Президент СШАзаявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

Кроме того, США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. В конце апреля администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать эти исключения. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.