МИД Ирана: Имя нового посла в Азербайджане будет объявлено в соответствии с административными процедурами

Имя нового посла в Азербайджане будет объявлено в соответствии с административными процедурами

Имя нового посла Ирана в Азербайджане будет объявлено в соответствии с административными процедурами.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, процесс выбора посла уже завершен. "Для нас имеют важное значение отношения со странами Центральной Азии и Кавказа. Что касается Азербайджана, посол уже выбран. Этот человек является опытным и известным дипломатом в евразийском регионе, но позвольте мне проинформировать вас в соответствии с административными процедурами после завершения административного процесса", - отметил он.