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МИД Ирана: Баку и Тегеран должны определить новые области сотрудничества

МИД Ирана: Баку и Тегеран должны определить новые области сотрудничества Несмотря на некоторые недоразумения, между Ираном и Азербайджаном нормальные отношения.
Внешняя политика
9 января 2023 г. 16:35
МИД Ирана: Баку и Тегеран должны определить новые области сотрудничества

Несмотря на некоторые недоразумения, между Ираном и Азербайджаном нормальные отношения.

Как передает Report со ссылкой на İRNA, об этом официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил в ходе еженедельной пресс-конференции.

"Наши отношения с Азербайджанской Республикой налажены. Несмотря на некоторые недоразумения, отношения сохраняются, и во имя соседства, истории, общих интересов обе страны должны определить новые области сотрудничества между двумя странами. И если есть недопонимание, эти недоразумения должны решаться в рамках дипломатии",- отметил Канаани.

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Версия на английском языке Iran's foreign minister says Baku, Tehran should identify new areas for cooperation

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