МИД Ирана: Баку и Тегеран должны определить новые области сотрудничества

Несмотря на некоторые недоразумения, между Ираном и Азербайджаном нормальные отношения.

Несмотря на некоторые недоразумения, между Ираном и Азербайджаном нормальные отношения.

Как передает Report со ссылкой на İRNA, об этом официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил в ходе еженедельной пресс-конференции.

"Наши отношения с Азербайджанской Республикой налажены. Несмотря на некоторые недоразумения, отношения сохраняются, и во имя соседства, истории, общих интересов обе страны должны определить новые области сотрудничества между двумя странами. И если есть недопонимание, эти недоразумения должны решаться в рамках дипломатии",- отметил Канаани.