МИД: Иран систематически придерживается линии отклонения от рациональности в суждениях

Иранская сторона систематически придерживается своей линии отклонения от нормы и рациональности в суждениях.

Как передает Report, об этом в Twitter написал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя антиазербайджанские заявления МИД Ирана.

"Мы объяснили нашу позицию по поводу обвинений в адрес Азербайджана. Главный вопрос заключается в том, почему иранская сторона систематически придерживается своей линии отклонения от нормы и рациональности в суждениях. Это явно предвзятый подход. Кто хочет знать правду, может посмотреть видеозапись брифинга", - написал он.

Напомним, что в своем вчерашнем заявлении МИД Азербайджана решительно осудил высказывания представителя МИД Ирана Насера Канани.