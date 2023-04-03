МИД: Иран оставляет без должного ответа доброжелательные шаги Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало от посла Ирана Сейид Аббаса Мусави принятия мер по предотвращению распространения ложной и предвзятой информации против Азербайджана в иранских СМИ.

Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало от посла Ирана Сейида Аббаса Мусави принять меры по предотвращению распространения ложной и предвзятой информации в отношении Азербайджана в иранских СМИ.

Об этом Report сообщили в МИД.

Было отмечено, что посол Ирана в Азербайджане был проинформирован о том, что регулярно распространяемая в иранских СМИ оскорбительная, ложная, клеветническая и предвзятая информация об Азербайджанской Республике, ее государственных чиновниках, а также заявления и выступления видных общественно-политических деятелей Ирана наносят ущерб отношениям между нашими странами и усугубляют недопонимание.

Вместе с тем, было заявлено, что постоянно возникающее недопонимание между сторонами обусловлено односторонними действиями и шагами иранской стороны, оставлением без должного ответа последовательных и доброжелательных шагов Азербайджана.

3 апреля в МИД Азербайджана поступила нота иранской стороны. В связи с этим посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сейид Аббас Мусави был вызван в МИД Азербайджана. Иранской стороне была вручена ответная нота.