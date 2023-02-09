МИД: Иран не предоставляет информации о ходе следствия по факту нападения на посольство Азербайджана

"Официальный Тегеран не представляет нам информацию о ходе следствия по факту нападения на посольство Азербайджана в Иране".

"Официальный Тегеран не представляет нам информацию о ходе следствия по факту нападения на посольство Азербайджана в Иране".

Об этом сообщил Report начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Представитель МИД подчеркнул, что состояние сотрудников службы безопасности Васифа Тагиева и Махира Иманова, пострадавших во время теракта в посольстве, удовлетворительное и их лечение продолжается.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Еще два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения.

30 января погибший начальник службы безопасности О.Аскеров был похоронен на II Аллее почетного захоронения в Баку.