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МИД Иордании соболезнует Азербайджану в связи с авиакатастрофой в Актау

МИД Иордании соболезнует Азербайджану в связи с авиакатастрофой в Актау Министерство иностранных дел и по делам мигрантов Иорданского Хашимитского Королевства выразило соболезнования Азербайджану в связи с жертвами и пострадавшими в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 16:45
МИД Иордании соболезнует Азербайджану в связи с авиакатастрофой в Актау

Министерство иностранных дел и по делам мигрантов Иорданского Хашимитского Королевства выразило соболезнования Азербайджану в связи с жертвами и пострадавшими в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Иордании, опубликованное на официальной странице посольства этой страны в Азербайджане в соцсети X.

"Пресс-секретарь министерства др. Суфьян аль-Куда выразил слова поддержки правительству и народу Азербайджана. Он передал глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İordaniya XİN Aktaudakı təyyarə qəzası ilə bağlı Azərbaycana başsağlığı verib

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