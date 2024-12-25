МИД Иордании соболезнует Азербайджану в связи с авиакатастрофой в Актау

Министерство иностранных дел и по делам мигрантов Иорданского Хашимитского Королевства выразило соболезнования Азербайджану в связи с жертвами и пострадавшими в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Министерство иностранных дел и по делам мигрантов Иорданского Хашимитского Королевства выразило соболезнования Азербайджану в связи с жертвами и пострадавшими в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Иордании, опубликованное на официальной странице посольства этой страны в Азербайджане в соцсети X.

"Пресс-секретарь министерства др. Суфьян аль-Куда выразил слова поддержки правительству и народу Азербайджана. Он передал глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении.