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    МИД: Информация о том, есть ли азербайджанцы среди жертв и пострадавших в результате сильного землетрясения в Италии, не поступала

    Посольство Азербайджана в Италии расследует вопрос

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ К нам не поступала информация о том, есть ли азербайджанцы среди погибших и раненых в результате сильного землетрясения в Италии.

    Об этом в ответ на запрос Report заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    Напомним, что в результате землетрясения серьезно пострадали многие города в центре страны, погибли 247, были ранены более 300 человек. Сразу после стихийного бедствия посольство Азербайджана в Италии вместе с соответствующими структурами этой страны приступило к уточнению информации о том, есть ли среди погибших и раненых граждане Азербайджана. 

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