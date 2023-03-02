Индия поддерживает инициативы Движения неприсоединения по борьбе с пандемией

Индия поддерживает инициативы Движения неприсоединения по борьбе с пандемией.

Индия поддерживает инициативы Движения неприсоединения по борьбе с пандемией.

Как передает Report, об этом заявил секретарь министерства иностранных дел Индии Шридхаран Мадхусудханан на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

По его словам, пандемия стала главным вызовом в мире за последние годы.

Многие африканские страны, в том числе члены Движения неприсоединения, не смогли вакцинировать даже 50% своего населения.

Шридхаран Мадхусудханан отметил важность обеспечения мира и мирного сосуществования.

"Индия готова сотрудничать со всеми членами ДН во имя лучшего будущего", - сказал он.