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Индия поддерживает инициативы Движения неприсоединения по борьбе с пандемией

Индия поддерживает инициативы Движения неприсоединения по борьбе с пандемией Индия поддерживает инициативы Движения неприсоединения по борьбе с пандемией.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 18:35
Индия поддерживает инициативы Движения неприсоединения по борьбе с пандемией

Индия поддерживает инициативы Движения неприсоединения по борьбе с пандемией.

Как передает Report, об этом заявил секретарь министерства иностранных дел Индии Шридхаран Мадхусудханан на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

По его словам, пандемия стала главным вызовом в мире за последние годы.

Многие африканские страны, в том числе члены Движения неприсоединения, не смогли вакцинировать даже 50% своего населения.

Шридхаран Мадхусудханан отметил важность обеспечения мира и мирного сосуществования.

"Индия готова сотрудничать со всеми членами ДН во имя лучшего будущего", - сказал он.

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