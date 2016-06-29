​МИД: Имя экс-посла США в Армении включат в список нежелательных лиц

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Незаконный визит бывшего посла США в Армении Джона Эванса на оккупированные территории Азербайджана является очередной провокацией".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Совершив визит по поручению армянского лобби в США в обмен на определенные финансовые интересы, он преднамеренно пытается обострить положение в нынешней сложной ситуации. Ни для кого не секрет, что Джон Эванс долгое время сотрудничает с Армянским национальным комитетом Америки - организацией расистского и радикального армянского лобби.

Будучи послом США в Армении, злоупотребив должностными полномочиями, этот человек поддерживал армян и отличался расистской позицией. Зачастую он поддерживал интересы не своей страны, а армянского лобби", - подчеркнул Х.Гаджиев.

По его словам, за непрофессионализм и допущенные недочеты Д.Эванс досрочно был отозван с должности посла. Его имя будет включено в список нежелательных лиц.