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    ​МИД: Имя экс-посла США в Армении включат в список нежелательных лиц

    Хикмет Гаджиев: За непрофессионализм и допущенные недочеты Джон Эванс преждевременно был отозван с должности посла

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Незаконный визит бывшего посла США в Армении Джона Эванса на оккупированные территории Азербайджана является очередной провокацией".

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    "Совершив визит по поручению армянского лобби в США в обмен на определенные финансовые интересы, он преднамеренно пытается обострить положение в нынешней сложной ситуации. Ни для кого не секрет, что Джон Эванс долгое время сотрудничает с Армянским национальным комитетом Америки - организацией расистского и радикального армянского лобби.

    Будучи послом США в Армении, злоупотребив должностными полномочиями, этот человек поддерживал армян и отличался расистской позицией. Зачастую он поддерживал интересы не своей страны, а армянского лобби", - подчеркнул Х.Гаджиев.

    По его словам, за непрофессионализм и допущенные недочеты Д.Эванс досрочно был отозван с должности посла. Его имя будет включено в список нежелательных лиц.  

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