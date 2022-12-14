МИД: Именно Армения продолжает военную и минную угрозы на территории Азербайджана

Именно Армения нарушила все нормы и принципы международного права, почти 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией, учинила массовую расправу над сотнями мирных жителей в Ходжалы, а также в других городах Азербайджана, изгнала с территор

Именно Армения нарушила все нормы и принципы международного права, почти 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией, учинила массовую расправу над сотнями мирных жителей в Ходжалы, а также в других городах Азербайджана, изгнала с территории Армении и оккупированных азербайджанских земель около одного миллиона азербайджанцев, и именно Армения до сих пор не выводит свои незаконные вооруженные формирования с территорий Азербайджана.

Как сообщает Report , об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Транспортировка мин, произведенных Арменией в 2021 году, на наши территории, продолжение целенаправленного минирования наших территорий, является одной из главных угроз проводимым в постконфликтный период широкомасштабным работам по реконструкции, работающим на этих территориях гражданским лицам.

В результате непрекращающихся провокаций Армении с момента завершения Отечественной войны 2020 года от взрывов мин пострадали 268 наших граждан, погибли 45 человек, в том числе три журналиста. Из 45 погибших 35 мирных жителей", - говорится в заявлении.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.