МИД: Их коварные попытки в отношении Европейских игр - это деятельность, направленная против воли международного сообщества

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана выразило отношение к публикации Комиссара по правам человека ЕС Нильса Муйжниекса, докладчика ООН Мишеля Форста и представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дуни Миятович, вышедшего 3 июня на интернет-портале “Opendemocracy”. Руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев заявил Report, что эти лица, используя статус представляемых ими организаций, являясь составными элементами компании по очернению Европейских игр в Баку, выполняют заказ определенных кругов: "Этими своими действиями, названные лица еще раз доказывают, что они не придерживаются целей и задач представляемых ими организаций, а служат интересам ограниченных политических кругов".

Представитель МИД заявил, что с точки зрения спорта и по сути, I Европейские игры служат актуальному в настоящее время для Европы межкультурному и межрелигиозному диалогу, дружбе, партнерству и миру: "В этом смысле, в то время как Генеральная ассамблея ООН в своей Резолюции под названием "Спорт, образование, здравоохранение как средство обеспечения развития и мира" за № A/RES/69/6 от 31 октября 2014 года, принятой на 69-ой сессии этой организации, особо подчеркивает значимость Европейских игр, коварные попытки этих лиц в отношении Европейских игр - это деятельность, направленная против воли международного сообщества.

К сожалению, говоря о защите прав человека, у этих людей не хватает смелости говорить о нарушениях элементарных прав и свобод более одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев в результате армянской агрессии против Азербайджана, которое нашло свое отражение в Декларации прав человека".