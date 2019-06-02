МИД: Игры, проводимые на оккупированных территориях Азербайджана, являются пародией на футбол

"Игры, проводимые на оккупированных территориях Азербайджана, не признаваемые ни одной из официальных футбольных ассоциаций и объединяющие в своих рядах нелегитимные организации, являются ничем иным, как пародией на футбол".

Как передает Report, об этом сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос касательно проведения 1 июня в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана футбольного матча "Конфедерации независимых футбольных ассоциаций" (ConIFA ).

"Я не хочу придавать значение этому вопросу и много говорить об этом, служа тем самым его поощрению. Как вы знаете, азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона нашей страны выразила протест по этому поводу. Название Лапландии-одного из участников этих игр, напоминает мне сказки о "снежной стране". На самом деле армянская психология основана на сказках и легендах, и они в это верят",- заявила Л.Абдуллаева.