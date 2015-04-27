МИД и МЧС предпринимают меры по эвакуации граждан Азербайджана из Непала

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В настоящее время министерство иностранных дел Азербайджана, министерство по чрезвычайным ситуациям и посольство Азербайджана в Индии в координации друг с другом предпринимают меры по эвакуации азербайджанцев, находящихся в зоне стихийного бедствия в Непале. Как сообщил Report руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, в настоящее время со стороны МЧС проводится работа по отправке в Непал гуманитарной помощи.

"По нашим данным там находятся 14 граждан Азербайджана, 6 из них - дети. Они будут эвакуированы из Непала этим самолетом, в случае если изъявят подобное желание", - заявил Х. Гаджиев, добавив, что в настоящее время посольство Азербайджана в Индии решает для этого все необходимые технические вопросы.

25 апреля в результате разрушительного землетрясения силой 7,8 баллов в Непале количество погибших превысило 3 тыс. человек, пострадали более 6,8 тыс. человек.