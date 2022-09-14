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МИД: Грузия готова предоставить Азербайджану и Армении площадку для переговоров

МИД: Грузия готова предоставить Азербайджану и Армении площадку для переговоров Мы с беспокойством следим за очередной военной эскалацией между Азербайджаном и Арменией и ситуацией, сложившейся в результате конфликта.
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 11:36
МИД: Грузия готова предоставить Азербайджану и Армении площадку для переговоров

Грузия с беспокойством следит за очередной военной эскалацией между Азербайджаном и Арменией и сложившейся ситуацией.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Грузии.

В заявлении внешнеполитическое ведомство Грузии призвало стороны к сдержанности: "По имеющимся данным, есть погибшие и раненые. Сторонам необходимо перейти в режим переговоров и не допустить дальнейшего обострения. Обострение ситуации очень негативно скажется на безопасности всего региона. Совместные усилия международного сообщества по предотвращению напряженности и возобновлению диалога особенно важны. Грузия готова продолжать активное участие в восстановлении мира и стабильности в регионе, в том числе готова предоставить площадку для переговоров”.

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Версия на английском языке Georgia offers to host Azerbaijan-Armenia dialogue
Версия на азербайджанском языке XİN: "Gürcüstan tərəflər arasında dialoqa ev sahibliyi etməyi təklif edir"

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