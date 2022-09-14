МИД: Грузия готова предоставить Азербайджану и Армении площадку для переговоров

Мы с беспокойством следим за очередной военной эскалацией между Азербайджаном и Арменией и ситуацией, сложившейся в результате конфликта.

Грузия с беспокойством следит за очередной военной эскалацией между Азербайджаном и Арменией и сложившейся ситуацией.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Грузии.

В заявлении внешнеполитическое ведомство Грузии призвало стороны к сдержанности: "По имеющимся данным, есть погибшие и раненые. Сторонам необходимо перейти в режим переговоров и не допустить дальнейшего обострения. Обострение ситуации очень негативно скажется на безопасности всего региона. Совместные усилия международного сообщества по предотвращению напряженности и возобновлению диалога особенно важны. Грузия готова продолжать активное участие в восстановлении мира и стабильности в регионе, в том числе готова предоставить площадку для переговоров”.