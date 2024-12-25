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МИД Грузии выразил соболезнования Азербайджану

МИД Грузии выразил соболезнования Азербайджану Министерство иностранных дел (МИД) Грузии выразило соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 13:26
МИД Грузии выразил соболезнования Азербайджану

Министерство иностранных дел (МИД) Грузии выразило соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау.

Как сообщает Report, соболезнование размещено на странице МИД Грузии в соцсети X.

"Глубоко опечалены известием о крушении самолета AZAL, унесшем десятки жизней. Выражаем глубокие соболезнования правительству и народу Азербайджана. В это непростое время Грузия выражает свою поддержку и солидарность со стратегическим партнером Азербайджаном. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Georgia stands in solidarity with Azerbaijan at this difficult time, says MFA
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN: Bu çətin vaxtda strateji tərəfdaşımız Azərbaycanla həmrəyik

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