МИД Грузии: Вопрос о Гянджинских воротах не стоит в повестке отношений с Азербайджаном

"Вопрос Гянджинских ворот не стоит в повестке дня двусторонних отношений между Грузией и Азербайджаном".

"Вопрос Гянджинских ворот не стоит в повестке дня двусторонних отношений между Грузией и Азербайджаном".

Как передает местное бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД Грузии Мари Нарчемашвили.

По ее словам, Азербайджан является стратегическим партнером Грузии, что подтверждается широким спектром сотрудничества между странами, в том числе в сфере культуры:

"Что касается Гянджинских ворот, то этот вопрос не стоит на двусторонней повестке дня между Грузией и Азербайджаном. Соответственно, данный вопрос не нашел отражения в протоколе совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран".