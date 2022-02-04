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МИД Грузии: Вопрос о Гянджинских воротах не стоит в повестке отношений с Азербайджаном

МИД Грузии: Вопрос о Гянджинских воротах не стоит в повестке отношений с Азербайджаном "Вопрос Гянджинских ворот не стоит в повестке дня двусторонних отношений между Грузией и Азербайджаном".
Внешняя политика
4 февраля 2022 г. 21:50
МИД Грузии: Вопрос о Гянджинских воротах не стоит в повестке отношений с Азербайджаном

"Вопрос Гянджинских ворот не стоит в повестке дня двусторонних отношений между Грузией и Азербайджаном".

Как передает местное бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД Грузии Мари Нарчемашвили.

По ее словам, Азербайджан является стратегическим партнером Грузии, что подтверждается широким спектром сотрудничества между странами, в том числе в сфере культуры:

"Что касается Гянджинских ворот, то этот вопрос не стоит на двусторонней повестке дня между Грузией и Азербайджаном. Соответственно, данный вопрос не нашел отражения в протоколе совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN: Gəncə qapıları məsələsi Azərbaycanla münasibətlərin gündəliyində deyil

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