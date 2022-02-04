МИД Грузии: Вопрос о Гянджинских воротах не стоит в повестке отношений с Азербайджаном

"Вопрос Гянджинских ворот не стоит в повестке дня двусторонних отношений между Грузией и Азербайджаном".
Как передает местное бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД Грузии Мари Нарчемашвили.
По ее словам, Азербайджан является стратегическим партнером Грузии, что подтверждается широким спектром сотрудничества между странами, в том числе в сфере культуры:
"Что касается Гянджинских ворот, то этот вопрос не стоит на двусторонней повестке дня между Грузией и Азербайджаном. Соответственно, данный вопрос не нашел отражения в протоколе совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран".