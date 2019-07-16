МИД Грузии: Подобные инциденты не соответствуют стратегическим отношениям двух стран

Министерство иностранных дел Грузии распространило информацию в связи с событиями в “Кешикчидаг”.

Как сообщает грузинское бюро Report, в сообщении говорится, что инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.

“Подобные инциденты не соответствуют стратегическим партнерским отношениям, которые существуют между нашими странами. Именно поэтому мы считаем, что во время должны продолжиться встречи экспертных групп и делимитационных комиссий, полную готовность к которым выражает грузинская сторона. Вместе с тем является важным, чтобы со стороны общества была проявлена максимальная сдержанность с целью избежать провокаций”.

Отметим, что посол Грузии в Азербайджане был вызван в МИД для предоставления объяснений. МИД Азербайджана потребовал от противоположной стороны расследовать данный инцидент и принять соответствующие меры, а также проинформировать МИД АР о проделанных работах.