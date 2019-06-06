МИД Грузии: “По вопросу границы с Азербайджаном важны дебаты без каких-либо эмоций”

“Точная дата второго заседания комиссии по делимитации и демаркации границы между Грузией и Азербайджаном, которое состоится в Тбилиси в конце этого месяца, пока неизвестно”.

Как передает местное бюро Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Министр иностранных дел сказал, что очень важно обсудить любые детали пограничного вопроса с Азербайджаном который является стратегическим партнером, без каких-либо эмоций:

“Как известно, первое заседание комиссии состоялось в Баку. На встрече было решено провести очередное заседание в Тбилиси. Дата встречи пока не известно".