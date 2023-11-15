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МИД Грузии: Главная наша цель - обеспечение мира в регионе вместе с Баку и Ереваном

МИД Грузии: Главная наша цель - обеспечение мира в регионе вместе с Баку и Ереваном Главной целью Грузии является обеспечение мира и стабильности в регионе вместе с двумя братскими странами - Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
15 ноября 2023 г. 13:02
МИД Грузии: Главная наша цель - обеспечение мира в регионе вместе с Баку и Ереваном

Главной целью Грузии является обеспечение мира и стабильности в регионе вместе с двумя братскими странами - Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили.

По его словам, Грузия достаточно успешно играет роль непредвзятого игрока в этом процессе.

"Благодаря особым усилиям премьер-министра и его личным отношениям с лидерами двух стран мы добились конкретного результата в виде взаимовыгодного соглашения для обеих стран", - заявил Дарчиашвили.

По его словам, Армения и Азербайджан начали открыто говорить о необходимости мира, о подписании мирного соглашения, и их риторика полностью сфокусирована на мире.

"Вместе с двумя нашими друзьями и братскими народами нашей главной целью является обеспечение мира и стабильности в регионе", - отметил он.

Глава МИД сказал, что Грузия предоставляет обеим странам возможность пользоваться транзитной функцией на равных условиях.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN: “Əsas məqsədimiz Bakı və İrəvanla birlikdə regionda sülhü təmin etməkdir”
Версия на английском языке MFA: Georgia’s main goal - to ensure peace in region together with Baku and Yerevan

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