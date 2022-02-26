МИД: Граждане Азербайджана смогут выехать из Украины в Венгрию

Министерство иностранных дел Азербайджана в очередной раз обратилось к гражданам Азербайджана, проживающим в Украине.
Граждане Азербайджанской Республики, которым угрожает серьезная опасность, могут покинуть территорию Украины и отправиться в Венгрию в следующем порядке:
- Возможен въезд в Венгрию через пограничные пункты Барабас, Берегсураны, Лоняй, Тишетбечи и Захонь между Украиной и Венгрией.
- Венгерская сторона будет выдавать гражданам Азербайджанской Республики беспошлинную 15-дневную визу в пограничных пунктах. При этом наши граждане должны предъявить на пограничном пункте проездной документ (паспорт).
Венгрия не будут требовать обязательного соблюдения визовых требований гражданами Азербайджана, а также паспорт COVID-19 и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
Наши граждане могут обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Венгрии по телефону +36300901033 (для звонков по телефону), +994552999012 (для звонков через WhatsApp) и по электронной почте [email protected]
По вопросам эвакуации граждан в связи с ситуацией в Украине в Оперативный центр МВД Венгрии можно обращаться по телефону +36 1 4411960 и электронной почте [email protected]
Министерство иностранных дел еще раз обращается к гражданам Азербайджанской Республики, постоянно и временно проживающим в Украине, посещающим страну с туристическими или образовательными целями в связи с ситуацией в Украине, и советует им держаться подальше от районов, где есть вооруженные силы и объекты, оставаться дома или в безопасном месте, воздержаться от поездок.