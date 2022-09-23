МИД: Азербайджан использует все международные механизмы для дачи правовой оценки преступлениям Армении

Основная цель минной провокации Армении – искусственно препятствовать возвращению вынужденных переселенцев на родину.

Азербайджан обеспечит использование всех возможных международных механизмов для правовой оценки преступлений, совершенных Арменией в период оккупации, а также продолжающихся в настоящее время.

Как сообщает Report, об этом сообщило управление пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики, отвечая на запрос СМИ о новом обращении, поданном в Международный суд по международной конвенции 1965 года "Об отмене всех форм расовой дискриминации".

МИД напомнил, что в сентябре прошлого года Азербайджан подал против Армении в Международный суд ООН иски по международной конвенции “Об отмене всех форм расовой дискриминации":

"Суд на основании поданных Азербайджаном ходатайств 7 декабря 2021 года единогласно принял решение о временных мерах против Армении. Таким образом, суд обязал Армению принять все необходимые меры для предотвращения разжигания расовой вражды на почве ненависти на территории Армении в отношении граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения, а также воздержаться от действий, которые могут обострить или затянуть спор, в том числе затруднить его разрешение.

Основанием для принятия данного решения суда послужили представленные Азербайджаном доказательства о непривлечении к ответственности армянских лиц и этно-националистических групп (в основном VOMA, POGA и др.), пропагандирующих реваншизм, разжигающих ненависть и призывающих к насилию в отношении азербайджанцев, поощрением в ряде случаев их деятельности государственными органами Армении, награждением активистов организаций.

Несмотря на эти решения суда, Армения продолжала грубо нарушать свои обязательства в 2022 году, на территории страны не было принято никаких практических мер против реваншистов, разжигающих ненависть и призывающих к насилию в отношении азербайджанцев, а военизированные незаконные формирования продолжали свою деятельность против Азербайджана и азербайджанцев. Достаточно сказать, что основным лозунгом, звучавшим в Армении во время демонстраций внутри страны, начиная с апреля текущего года и направленным против азербайджанцев, была “Армения без турков”.

В то же время до перехода города Лачын, сел Забух и Сус района под полный контроль Азербайджана, незаконно проживавшие там в период оккупации лица армянского происхождения демонстративно проявляли свою этническую ненависть к азербайджанцам, сжигая принадлежавшие азербайджанцам дома и уничтожая леса. Правительство Армении до сих пор не предприняло никаких действенных мер по предотвращению этих случаев или привлечению указанных лиц к ответственности за совершенные преступления.



Кроме того, в ходе разминирования Лачынского района в 2021 году было обнаружено до 1400 мин армянского производства. Абсолютное большинство территорий, где были закопаны мины, - это села и поселки, где когда-то жили азербайджанцы. Основная цель этой провокации - искусственное воспрепятствование возвращения вынужденных переселенцев на родину.

Эти доказательства, свидетельствующие о грубом нарушении Арменией решений Международного суда от 7 декабря 2021 года, сегодня были официально представлены в Международный суд".