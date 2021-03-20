МИД: Глава МИД Люксембурга вторит тезисам армянского агитпропа

Жан Ассельборн уже не в первый раз выступает с предвзятыми заявлениями в отношении Азербайджана

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики прокомментировало ответ министра иностранных дел Люксембурга на вопрос о Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

По сообщению Report, в заявлении МИД говорится:

"Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн уже не в первый раз выступает с предвзятыми, совершенно необоснованными заявлениями в отношении Азербайджана, не служащими обеспечению мира и стабильности в регионе.

Своими высказываниями Жан Ассельборн вторит тезисам армянского агитпропа. Было бы лучше, если б министр иностранных дел Люксембурга, прежде чем делать какие-либо заявления касательно ситуации в других регионах, по меньшей мере ознакомился с существующими реалиями, чтобы не подрывать авторитет страны, представителем которой является".