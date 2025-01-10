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МИД: Генконсульство в Лос-Анджелесе принимает меры для обеспечения безопасности граждан Азербайджана

МИД: Генконсульство в Лос-Анджелесе принимает меры для обеспечения безопасности граждан Азербайджана Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе принимает меры для обеспечения безопасности граждан Азербайджана в связи с продолжающимися пожарами в Калифорнии.
Внешняя политика
10 января 2025 г. 13:38
МИД: Генконсульство в Лос-Анджелесе принимает меры для обеспечения безопасности граждан Азербайджана

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе принимает меры для обеспечения безопасности граждан Азербайджана в связи с продолжающимися пожарами в Калифорнии.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что в связи с пожарами, начавшимися 7 января в западной части Лос-Анджелеса, для обеспечения безопасности граждан Азербайджана на страницах социальных сетей Генерального консульства нашей страны в Лос-Анджелесе размещено предупреждение и номер экстренной связи.

"Также была размещена ссылка на соответствующую интернет-страницу, чтобы граждане могли получить информацию о пожарах и ознакомиться с инструкциями по безопасности", - добавил он.

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Версия на английском языке MFA: Consulate General in Los Angeles takes measures to ensure safety of Azerbaijani citizens
Версия на азербайджанском языке XİN: Los Ancelesdəki Baş Konsulluq Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün işlər həyata keçirir

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