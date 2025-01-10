МИД: Генконсульство в Лос-Анджелесе принимает меры для обеспечения безопасности граждан Азербайджана

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе принимает меры для обеспечения безопасности граждан Азербайджана в связи с продолжающимися пожарами в Калифорнии.

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе принимает меры для обеспечения безопасности граждан Азербайджана в связи с продолжающимися пожарами в Калифорнии.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что в связи с пожарами, начавшимися 7 января в западной части Лос-Анджелеса, для обеспечения безопасности граждан Азербайджана на страницах социальных сетей Генерального консульства нашей страны в Лос-Анджелесе размещено предупреждение и номер экстренной связи.

"Также была размещена ссылка на соответствующую интернет-страницу, чтобы граждане могли получить информацию о пожарах и ознакомиться с инструкциями по безопасности", - добавил он.