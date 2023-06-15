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МИД: Гейдар Алиев спас нашу страну от социально-политического кризиса

МИД: Гейдар Алиев спас нашу страну от социально-политического кризиса "Общенациональный лидер Гейдар Алиев спас нашу страну от социально-политического кризиса».
Внешняя политика
15 июня 2023 г. 00:25
МИД: Гейдар Алиев спас нашу страну от социально-политического кризиса

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев спас нашу страну от социально-политического кризиса".

Как сообщает Report, об этом говорится в Twitter Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана по случаю 15 Июня - Дня национального спасения.

"Сегодня 15 июня – День национального спасения. Своим возвращением к власти общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев спас нашу страну от общественно-политического кризиса, заложил незыблемый фундамент для развития, еще больше укрепил нашу государственность. С Днем национального освобождения!".

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Ümummilli Lider Heydər Əliyev ölkəmizi ictimai-siyasi böhrandan xilas etdi"

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