МИД: Франция должна положить конец провокационным заявлениям, подрывающим мир и стабильность

Франция должна положить конец провокационным заявлениям, подрывающим мир и стабильность.

Франция должна положить конец провокационным заявлениям, подрывающим мир и стабильность.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил в ответ на антиазербайджанские высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны в интервью общественному радиоканалу "France Inter".

По словам Гаджизаде, заявления французской стороны якобы о блокировании дороги пограничным пунктом "Лачын", созданном Азербайджаном на своей суверенной территории и через который армянские жители уже начали беспрепятственно проезжать в обоих направлениях, абсолютно беспочвенны. Азербайджан обеспечивает охрану своих границ и пересечение этих границ осуществляется на основании законодательства страны и принятых на международном уровне норм.