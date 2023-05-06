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МИД: Франция должна положить конец провокационным заявлениям, подрывающим мир и стабильность

МИД: Франция должна положить конец провокационным заявлениям, подрывающим мир и стабильность Франция должна положить конец провокационным заявлениям, подрывающим мир и стабильность.
Внешняя политика
6 мая 2023 г. 09:50
МИД: Франция должна положить конец провокационным заявлениям, подрывающим мир и стабильность

Франция должна положить конец провокационным заявлениям, подрывающим мир и стабильность.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил в ответ на антиазербайджанские высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны в интервью общественному радиоканалу "France Inter".

По словам Гаджизаде, заявления французской стороны якобы о блокировании дороги пограничным пунктом "Лачын", созданном Азербайджаном на своей суверенной территории и через который армянские жители уже начали беспрепятственно проезжать в обоих направлениях, абсолютно беспочвенны. Азербайджан обеспечивает охрану своих границ и пересечение этих границ осуществляется на основании законодательства страны и принятых на международном уровне норм.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: "Fransa sülh və sabitliyə xidmət etməyən təhrikçi və təxribatçı fikirlərə son qoymalıdır"

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