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МИД Франции: Приняты все меры для восстановления безопасности посольства Азербайджана

МИД Франции: Приняты все меры для восстановления безопасности посольства Азербайджана В Министерстве иностранных дел Франции выражает сожаление о нападении со стороны радиальных представителей армянской общины на посольство Азербайджана.
Внешняя политика
20 сентября 2022 г. 09:34
МИД Франции: Приняты все меры для восстановления безопасности посольства Азербайджана

В Министерстве иностранных дел Франции выражают сожаление в связи с нападением радикальных представителей армянской общины на посольство Азербайджана.

Как передает Report, об этом написал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс в Twitter.

"В МИД Франции заявили, что сожалеют о неприемлемых инцидентах, направленных против посольства Азербайджана в Париже. Французские власти приняли все меры для восстановления безопасности посольства и обеспечения его нормального функционирования. Они сохраняют бдительность, чтобы подобные инциденты больше не повторялись", - написал посол.

19 сентября посол Франции в Азербайджане Закари Грос был вызван в министерство иностранных дел, где ему была вручена нота протеста МИД в связи с нападением на посольство Азербайджана во Франции. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов довел до сведения противоположной стороны, что нападение группы радикальных экстремистских сил армянской диаспоры во Франции на посольство Азербайджана в Париже является грубым нарушением законов Франции и общепринятых норм международного права.

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Версия на английском языке French MFA: All measures taken to re-establish security of Azerbaijani embassy
Версия на азербайджанском языке Fransa XİN: "Azərbaycan səfirliyinin hədəf alınması qəbuledilməzdir"

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