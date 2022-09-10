МИД Франции: Будем и впредь поддерживать все усилия по установлению прочного мира на Южном Кавказе

МИД Франции: Будем и впредь поддерживать все усилия по установлению прочного мира на Южном Кавказе

Франция будет и впредь поддерживать все усилия по урегулированию гуманитарных вопросов между двумя странами и установлению прочного мира в регионе.

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Франция будет и впредь поддерживать все усилия по урегулированию гуманитарных вопросов между Азербайджаном и Арменией и установлению прочного мира в регионе. Как передает Report, об этом сообщает МИД Франции В сообщении говорится, что Франция приветствует передачу Азербайджаном пяти армянских военнослужащих по итогам состоявшейся 31 августа 2022 года в Брюсселе встречи между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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