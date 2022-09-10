О нас

МИД Франции: Будем и впредь поддерживать все усилия по установлению прочного мира на Южном Кавказе

МИД Франции: Будем и впредь поддерживать все усилия по установлению прочного мира на Южном Кавказе Франция будет и впредь поддерживать все усилия по урегулированию гуманитарных вопросов между двумя странами и установлению прочного мира в регионе.
Внешняя политика
10 сентября 2022 г. 13:10
МИД Франции: Будем и впредь поддерживать все усилия по установлению прочного мира на Южном Кавказе

Франция будет и впредь поддерживать все усилия по урегулированию гуманитарных вопросов между Азербайджаном и Арменией и установлению прочного мира в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Франции

В сообщении говорится, что Франция приветствует передачу Азербайджаном пяти армянских военнослужащих по итогам состоявшейся 31 августа 2022 года в Брюсселе встречи между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.


.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке French MFA: 'We will continue to support all efforts to establish a lasting peace in the South Caucasus'

Другие новости из категории

Посол Франции: Приветствуем передачу азербайджанской стороной Армении пяти армянских военнослужащих
Посол Франции: Приветствуем передачу азербайджанской стороной Армении пяти армянских военнослужащих
10 сентября 2022 г. 12:26
Завершился визит зарубежных путешественников в Восточный Зангезур
ФотоЗавершился визит зарубежных путешественников в Восточный Зангезур
10 сентября 2022 г. 12:16
Зарубежные путешественники побывали на Худаферинском мосту
ФотоЗарубежные путешественники побывали на Худаферинском мосту
10 сентября 2022 г. 11:53
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в заседаниях комитетов ПАСЕ
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в заседаниях комитетов ПАСЕ
10 сентября 2022 г. 11:17
Разрушенные Карабах и Восточный Зангезур глазами путешественников
ФотоРазрушенные Карабах и Восточный Зангезур глазами путешественников
10 сентября 2022 г. 10:15
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем МИД России
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем МИД России
9 сентября 2022 г. 18:36
Утверждено соглашение между правительствами Азербайджана и России о международной информбезопасности
Утверждено соглашение между правительствами Азербайджана и России о международной информбезопасности
9 сентября 2022 г. 16:57
Зарубежные путешественники ознакомились с работами по разминированию в Джебраиле
ФотоЗарубежные путешественники ознакомились с работами по разминированию в Джебраиле
9 сентября 2022 г. 14:54
Временный поверенный в делах Британии: Смерть Ее Величества - это момент глубокой скорби
Временный поверенный в делах Британии: Смерть Ее Величества - это момент глубокой скорби
9 сентября 2022 г. 14:32
В связи с кончиной королевы Елизаветы II открыта книга соболезнований
В связи с кончиной королевы Елизаветы II открыта книга соболезнований
9 сентября 2022 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi