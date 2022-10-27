МИД Финляндии поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

МИД Финляндии поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

МИД Финляндии поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель государственного секретаря по международной торговле Министерства иностранных дел Финляндии Нина Васкунлахти в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Стороны обсудили различные аспекты повестки дня двустороннего сотрудничества, многосторонние связи, направления сотрудничества Азербайджан-Евросоюз, а также региональную ситуацию.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об укреплении сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, образовательной, высокотехнологичной, инвестиционной и культурной сферах.

Кроме того, были обсуждены региональные энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе и при участии Азербайджана, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.