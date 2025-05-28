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МИД Эстонии поздравил Азербайджан по случаю Дня Независимости

МИД Эстонии поздравил Азербайджан по случаю Дня Независимости Министерство иностранных дел Эстонии поздравило Азербайджан по случаю национального праздника 28 Мая.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 10:48
МИД Эстонии поздравил Азербайджан по случаю Дня Независимости

Министерство иностранных дел Эстонии поздравило Азербайджан по случаю национального праздника - Дня независимости, который отмечается 28 Мая.

Как передает Report, сообщение об этом опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальных сетях.

"Передаем наши наилучшие пожелания народу Азербайджана, празднующему День независимости", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Estonian Foreign Ministry extends Independence Day greetings to Azerbaijan

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