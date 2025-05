МИД Эстонии поздравил Азербайджан по случаю Дня Независимости

Министерство иностранных дел Эстонии поздравило Азербайджан по случаю национального праздника - Дня независимости, который отмечается 28 Мая.

Как передает Report, сообщение об этом опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальных сетях.

"Передаем наши наилучшие пожелания народу Азербайджана, празднующему День независимости", - говорится в сообщении.