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МИД: Если США хотят продемонстрировать беспристрастность, они должны потребовать расследования преступлений Армении

МИД: Если США хотят продемонстрировать беспристрастность, они должны потребовать расследования преступлений Армении Заявление помощника государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дафны Рэнд, сделанное 1 октября на Варшавской конференции по человеческому измерению, о том, что "США продолжают рассматривать предполагаемые нарушения междун
Внешняя политика
1 октября 2024 г. 23:40
МИД: Если США хотят продемонстрировать беспристрастность, они должны потребовать расследования преступлений Армении

Заявление помощника государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дафны Рэнд, сделанное 1 октября на Варшавской конференции по человеческому измерению, о том, что "США продолжают рассматривать предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и прав человека в Нагорном Карабахе", вызывает удивление.

Как сообщает Report, это заявление было озвучено пресс-секретарем Министерства иностранных дел Азербайджана Айханом Гаджизаде в его комментарии к заявлению помощника госсекретаря США, сделанному 1 октября на Варшавской конференции по человеческому измерению.

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