МИД: Если США хотят продемонстрировать беспристрастность, они должны потребовать расследования преступлений Армении

Заявление помощника государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дафны Рэнд, сделанное 1 октября на Варшавской конференции по человеческому измерению, о том, что "США продолжают рассматривать предполагаемые нарушения междун

Заявление помощника государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дафны Рэнд, сделанное 1 октября на Варшавской конференции по человеческому измерению, о том, что "США продолжают рассматривать предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и прав человека в Нагорном Карабахе", вызывает удивление.

Как сообщает Report, это заявление было озвучено пресс-секретарем Министерства иностранных дел Азербайджана Айханом Гаджизаде в его комментарии к заявлению помощника госсекретаря США, сделанному 1 октября на Варшавской конференции по человеческому измерению.