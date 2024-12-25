МИД Египта выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL

Египет выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета авиакомпании "Azerbaijan Airlines" (AZAL) близ города Актау.

Египет выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета авиакомпании "Azerbaijan Airlines" (AZAL) близ города Актау.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, документ соответствующего содержания распространил МИД Египта.

"Правительство и народ Арабской Республики Египет выражают искренние соболезнования дружественной Азербайджанской Республике в связи с крушением пассажирского самолета, в результате которого есть погибшие и раненые", - говорится в специальном заявлении египетского внешнеполитического ведомства.

Каир также объявил о своей поддержке Баку "в столь тяжелый момент", пожелал "скорейшего выздоровления всем пострадавшим" и выразил глубокие соболезнования семьям погибших.