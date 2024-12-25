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МИД Египта выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL

МИД Египта выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL Египет выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета авиакомпании "Azerbaijan Airlines" (AZAL) близ города Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 17:25
МИД Египта выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL

Египет выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета авиакомпании "Azerbaijan Airlines" (AZAL) близ города Актау.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, документ соответствующего содержания распространил МИД Египта.

"Правительство и народ Арабской Республики Египет выражают искренние соболезнования дружественной Азербайджанской Республике в связи с крушением пассажирского самолета, в результате которого есть погибшие и раненые", - говорится в специальном заявлении египетского внешнеполитического ведомства.

Каир также объявил о своей поддержке Баку "в столь тяжелый момент", пожелал "скорейшего выздоровления всем пострадавшим" и выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

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Версия на азербайджанском языке Misir XİN AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə əlaqədar Azərbaycana başsağlığı verib
Версия на английском языке Egyptian Foreign Ministry expresses condolences to Azerbaijan over AZAL plane crash

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