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МИД: Единственный путь к миру и стабильности в регионе - вывод армянских вооруженных сил из Карабаха

МИД: Единственный путь к миру и стабильности в регионе - вывод армянских вооруженных сил из Карабаха Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск марионеточного режима.
Внешняя политика
9 сентября 2023 г. 14:28
МИД: Единственный путь к миру и стабильности в регионе - вывод армянских вооруженных сил из Карабаха

Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджанская Республика настоятельно призывает всех членов международного сообщества, в соответствии с их обязательствами в рамках международного права, дать верную политическую оценку шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, принять эффективные меры для предотвращения шагов Армении, которые ставят под угрозу хрупкие усилия по нормализации в регионе, и решительно осудить незаконные действия, названные “выборами”, - заявили в МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Bölgədə sülh və sabitliyin yeganə yolu erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılması, qondarma rejimin buraxılmasıdır"

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