МИД: Единственный путь к миру и стабильности в регионе - вывод армянских вооруженных сил из Карабаха

Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск марионеточного режима.

Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджанская Республика настоятельно призывает всех членов международного сообщества, в соответствии с их обязательствами в рамках международного права, дать верную политическую оценку шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, принять эффективные меры для предотвращения шагов Армении, которые ставят под угрозу хрупкие усилия по нормализации в регионе, и решительно осудить незаконные действия, названные “выборами”, - заявили в МИД.