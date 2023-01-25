О нас

МИД: Движение по Лачынской дороге не ограничено, заявления о "гуманитарной катастрофе" безосновательны

МИД: Движение по Лачынской дороге не ограничено, заявления о "гуманитарной катастрофе" безосновательны Участники акции протеста не препятствуют передвижению транспорта и жителей по дороге Лачын-Ханкенди, а заявления о том, что протесты вызвали "гуманитарную катастрофу", безосновательны.
Внешняя политика
25 января 2023 г. 16:46
МИД: Движение по Лачынской дороге не ограничено, заявления о гуманитарной катастрофе безосновательны

Участники акции протеста не препятствуют передвижению транспорта и жителей по дороге Лачын-Ханкенди, а заявления о том, что протесты вызвали "гуманитарную катастрофу", безосновательны.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, комментируя заявления Фонда ООН в области народонаселения о ситуации вокруг Лачынской дороги.

В МИД отметили, что более 1000 автомобилей, воспользовавшихся дорогой с начала акции протеста, беспрепятственно доставляли жителям товары повседневного спроса, медикаменты, жители имеют доступ к необходимым медицинским услугам: "Правительство Азербайджана не раз заявляло о готовности оперативно решить все гуманитарные нужды армянских жителей. Несмотря на это, лица, выдающие себя за "лидеров" армян, продолжают использовать местное население в качестве щита и препятствуют их свободе передвижения, чтобы продолжать свою незаконную деятельность".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MFA: There are no restrictions on Lachin road, and claims of 'humanitarian disaster' are baseless
Версия на азербайджанском языке XİN: "Laçın yolunda heç bir məhdudiyyət yoxdur və “humanitar fəlakət” iddiaları əsassızdır"

Самое важное

Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
25 января 2023 г. 16:29
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
24 января 2023 г. 11:34
Председатель: Разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению
Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению
24 января 2023 г. 11:25
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
24 января 2023 г. 09:38
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
23 января 2023 г. 23:36
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
23 января 2023 г. 23:31
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
23 января 2023 г. 23:18
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
23 января 2023 г. 23:08
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
23 января 2023 г. 20:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi