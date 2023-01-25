МИД: Движение по Лачынской дороге не ограничено, заявления о "гуманитарной катастрофе" безосновательны

Участники акции протеста не препятствуют передвижению транспорта и жителей по дороге Лачын-Ханкенди, а заявления о том, что протесты вызвали "гуманитарную катастрофу", безосновательны.

Участники акции протеста не препятствуют передвижению транспорта и жителей по дороге Лачын-Ханкенди, а заявления о том, что протесты вызвали "гуманитарную катастрофу", безосновательны.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, комментируя заявления Фонда ООН в области народонаселения о ситуации вокруг Лачынской дороги.

В МИД отметили, что более 1000 автомобилей, воспользовавшихся дорогой с начала акции протеста, беспрепятственно доставляли жителям товары повседневного спроса, медикаменты, жители имеют доступ к необходимым медицинским услугам: "Правительство Азербайджана не раз заявляло о готовности оперативно решить все гуманитарные нужды армянских жителей. Несмотря на это, лица, выдающие себя за "лидеров" армян, продолжают использовать местное население в качестве щита и препятствуют их свободе передвижения, чтобы продолжать свою незаконную деятельность".