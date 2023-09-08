МИД: Два грузовика с продовольствием Азербайджанского общества Красного Полумесяца ожидают на дороге

В настоящее время два грузовика Азербайджанского общества Красного Полумесяца ждут на дороге Агдам-Ханкенди, чтобы доставить муку армянским жителям. Как сообщает Report, об этом было заявлено на брифинге, проведенном для дипломатического корпуса,

В настоящее время два грузовика Азербайджанского общества Красного Полумесяца ждут на дороге Агдам-Ханкенди, чтобы доставить муку армянским жителям.



Как сообщает Report, об этом было заявлено на брифинге, проведенном для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане.



Было отмечено, что Азербайджан заинтересован в поиске путей решения проблемы, и продемонстрировал свою добрую волю, а также искреннее взаимодействие со всеми, кто предлагает посреднические услуги. Во всех без исключения случаях армянская сторона под различными предлогами нарушала ранее достигнутые договоренности. Реальная цель - затянуть искусственно созданную напряженность и, в конечном итоге, сорвать процесс нормализации.

Совершенно очевидно, что попытка Армении представить ситуацию международному сообществу в качестве "гуманитарной" проблемы на самом деле является бесстыдной политической кампанией, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, что не должно вызывать никаких сомнений.