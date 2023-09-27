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МИД: До сих пор не было призывов обеспечить права около миллиона азербайджанских беженцев

МИД: До сих пор не было призывов обеспечить права около миллиона азербайджанских беженцев "К сожалению, до сих пор никто не выступил с призывом защитить права около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе обеспечить их право на безопасное и достойное возвращение.
Внешняя политика
27 сентября 2023 г. 14:04
МИД: До сих пор не было призывов обеспечить права около миллиона азербайджанских беженцев

"К сожалению, до сих пор никто не выступил с призывом защитить права около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе обеспечить их право на безопасное и достойное возвращение".

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка в связи с ситуацией в регионе.

Он отметил, что, несмотря на то, что Азербайджан оказал помощь в поиске пропавших без вести после 44-дневной войны, в том числе после проведения антитеррористических мероприятий, не наблюдается такого же внимания и чуткости в отношении примерно 4000 пропавших без вести азербайджанцев: "Мы надеемся, что призывы Верховного комиссара о проведении прозрачного расследования для привлечения виновных к ответственности будут серьезно восприняты международным сообществом, которое игнорирует призывы Азербайджана наказать виновных в Ходжалинском геноциде, других массовых убийствах и преступлениях против человечности в течение почти 30 лет".

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Версия на английском языке MFA: No one called to uphold the rights of around a million Azerbaijani refugees and displaced people 
Версия на азербайджанском языке XİN: "İndiyədək bir milyona yaxın azərbaycanlı məcburi köçkünün hüquqlarının təmin olunmasına çağırış edilməyib"

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