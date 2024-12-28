МИД: До настоящего времени Украине оказана помощь на сумму 70 млн манатов

МИД: До настоящего времени Украине оказана помощь на сумму 70 млн манатов

В 2024 году Азербайджан продолжил оказание гуманитарной помощи Украине, общая сумма предоставленной гумпомощи, а также помощи на восстановление и реконструкцию достигла 70 млн манатов (более 40 млн долларов США).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства иностранных дел (МИД) по итогам 2024 года.

Помимо Украины, в этом году Азербайджан оказал помощь таким странам, как Босния и Герцеговина, Чили, Колумбия, Куба, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда, Вьетнам, Йемен, Иордания, Алжир, Аргентина, Бразилия, Албания, Зимбабве, Таджикистан, Гамбия и Уганда.

В рамках международного сотрудничества Азербайджан предоставил финансовые взносы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Центральному фонду реагирования на чрезвычайные ситуации ООН, Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, Международному комитету Красного Креста, а также ИСЕСКО, ОИС и Библиотеке и Архиву Женевского отделения ООН.

Кроме того, в рамках председательства Азербайджана в COP29 была оказана поддержка странам развивающимся и малым островным государствам. Азербайджан выделил финансовую помощь для проведения 4-й Международной конференции ООН по малом островным в Антигуа и Барбуде 27-30 мая, а также для организации встречи министров и стратегии развивающихся стран по изменению климата в Малави 26-28 августа.

27 августа в Тонге была подписана Совместная декларация между Азербайджаном и ООН, предусматривающая помощь в размере 10 миллионов долларов США в течение 5 лет для поддержки проектов, связанных с климатической деятельностью малых островных государств", - говорится в отчете МИД.