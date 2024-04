Чтобы положить конец минной угрозе Армении против Азербайджана, необходимы срочные меры и поддержка международных партнеров.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X".

"Еще два гражданских лица стали жертвами мины, установленной Арменией. После окончания войны в 2020 году число жертв мин достигло 352 человек", - отметили в ведомстве.