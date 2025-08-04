МИД: С начала года 37 осужденных граждан Ирана встретились с дипломатами своей страны

В некоторых пенитенциарных учреждениях для заключенных, являющихся гражданами Исламской Республики Иран, созданы возможности для проведения встреч с членами семьи на основе видеосвязи.

В некоторых пенитенциарных учреждениях Азербайджана заключенные граждане Ирана имеют возможность говорить с членами семьи по видеосвязи.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на заявления представителя иранского ведомства Эсмаила Багаи.

Гаджизаде напомнил, что согласно азербайджанскому законодательству, осужденные и арестованные лица имеют право на телефонные разговоры, получение посылок, встречи с членами семьи.

Кроме того, все иностранные граждане регулярно проходят медицинские осмотры в медико-санитарной части. Лекарственные препараты, которые сотрудники посольства Ирана передали своим гражданам, в соответствии с требованиями нормативных актов были приняты сотрудниками медицинской службы и доставлены осужденным.

По словам представителя МИД, только в этом году были созданы условия для проведения консульских встреч между иранскими дипломатами и 37 осужденными гражданами. Последняя такая встреча с двумя гражданами Ирана состоялась 31 июля.

"Иранской стороне хорошо известно о проявленном Азербайджаном гуманизме. Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 26 мая 2025 года были помилованы 5 граждан Ирана", - добавил он.