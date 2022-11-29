МИД: Делимитация должна осуществляться на основе анализа всех юридически значимых документов

Процесс делимитации должен осуществляться на основе анализа всех юридически значимых документов.

Процесс делимитации должен осуществляться на основе анализа всех юридически значимых документов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

А.Гаджизаде отметил, что, вопреки заявлению министра иностранных дел Армении, делимитация должна осуществляться на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета, в соответствии в уставом ООН и Алма-Атинской декларацией.

"В целом обращение к уставу ООН и Алма-Атинской декларации было сделано в контексте упомянутых принципов, и армянской стороне хорошо известно, что на этих встречах нет положений, на основании каких карт будет проходить делимитация. Процесс делимитации должен осуществляться на основе анализа всех юридически значимых документов", - заявил представитель МИД Азербайджана.