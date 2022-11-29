О нас

МИД: Делимитация должна осуществляться на основе анализа всех юридически значимых документов

МИД: Делимитация должна осуществляться на основе анализа всех юридически значимых документов Процесс делимитации должен осуществляться на основе анализа всех юридически значимых документов.
Внешняя политика
29 ноября 2022 г. 20:23
МИД: Делимитация должна осуществляться на основе анализа всех юридически значимых документов

Процесс делимитации должен осуществляться на основе анализа всех юридически значимых документов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

А.Гаджизаде отметил, что, вопреки заявлению министра иностранных дел Армении, делимитация должна осуществляться на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета, в соответствии в уставом ООН и Алма-Атинской декларацией.

"В целом обращение к уставу ООН и Алма-Атинской декларации было сделано в контексте упомянутых принципов, и армянской стороне хорошо известно, что на этих встречах нет положений, на основании каких карт будет проходить делимитация. Процесс делимитации должен осуществляться на основе анализа всех юридически значимых документов", - заявил представитель МИД Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: "Delimitasiya bütün hüquqi əhəmiyyəti olan sənədlərin təhlili əsasında həyata keçirilməlidir"

Экслюзивные новости

Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi