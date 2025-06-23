МИД: Действия Армении противоречат ее заявлениям о якобы приверженности миру в регионе

МИД: Действия Армении противоречат ее заявлениям о якобы приверженности миру в регионе

Действия Армении противоречат заявлениям ее официальных структур о якобы приверженности миру на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде к заявлению армянского внешнеполитического ведомства касательно итогов 51-й сессии СМИД ОИС в Стамбуле.

"Заявления Армении о приверженности миру не соответствуют ее действиям. Азербайджан последовательно выступает за всеобъемлющее мирное соглашение на основе взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета, в то же время Армения неоднократно препятствовала прогрессу, демонстрируя неконструктивную позицию по критическим вопросам", - заявил Гаджизаде.

Представитель МИД подчеркнул, что призыв ОИС к Армении незамедлительно устранить препятствия на пути к мирному соглашению совпадает с ожиданиями международного сообщества.

"Попытки Армении политизировать принципиальную позицию ОИС и уклониться от ответственности за свои действия не отвратят Азербайджан от усилий по достижению справедливого и устойчивого мира в регионе. Призываем Армению отказаться от ревизионистской риторики и признать свою историческую ответственность", - добавил Гаджизаде.