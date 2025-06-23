О нас

МИД: Действия Армении противоречат ее заявлениям о якобы приверженности миру в регионе

МИД: Действия Армении противоречат ее заявлениям о якобы приверженности миру в регионе МИД: Действия Армении противоречат ее заявлениям о якобы приверженности миру в регионе
Внешняя политика
23 июня 2025 г. 19:30
МИД: Действия Армении противоречат ее заявлениям о якобы приверженности миру в регионе

Действия Армении противоречат заявлениям ее официальных структур о якобы приверженности миру на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде к заявлению армянского внешнеполитического ведомства касательно итогов 51-й сессии СМИД ОИС в Стамбуле.

"Заявления Армении о приверженности миру не соответствуют ее действиям. Азербайджан последовательно выступает за всеобъемлющее мирное соглашение на основе взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета, в то же время Армения неоднократно препятствовала прогрессу, демонстрируя неконструктивную позицию по критическим вопросам", - заявил Гаджизаде.

Представитель МИД подчеркнул, что призыв ОИС к Армении незамедлительно устранить препятствия на пути к мирному соглашению совпадает с ожиданиями международного сообщества.

"Попытки Армении политизировать принципиальную позицию ОИС и уклониться от ответственности за свои действия не отвратят Азербайджан от усилий по достижению справедливого и устойчивого мира в регионе. Призываем Армению отказаться от ревизионистской риторики и признать свою историческую ответственность", - добавил Гаджизаде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistanın regionda sülhə sadiqlik iddiası hərəkətləri ilə uyğun gəlmir

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi