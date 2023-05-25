МИД: Cотрудничество между Азербайджаном и африканскими странами развивается по восходящей линии

Сотрудничество между Азербайджаном и африканскими странами развивается по восходящей линии.

Сотрудничество между Азербайджаном и африканскими странами развивается по восходящей линии.

Как сообщает Report, это отражено в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по случаю 60-й годовщины создания Африканского союза.

Было отмечено, что сегодня исполняется 60 лет со дня основания Африканского Союза как международной организации: "По этому случаю Министерство иностранных дел Азербайджана передает свои искренние поздравления африканским странам и Комиссии Африканского Союза. Сотрудничество между Азербайджаном и африканскими странами развивается по восходящей линии".

Было отмечено, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения придало новый импульс сотрудничеству с африканскими странами: "Как председатель Движения неприсоединения - организации, внесшей важный вклад в процесс деколонизации африканского континента, Азербайджан объявил Африканский континент приоритетным регионом, особенно в период пандемии COVID-19, в целях повышения возможностей африканских стран в борьбе с пандемией и особое внимание он уделил вопросам постпандемического восстановления".

Как отмечается в заявлении, не случайно в рамках саммита контактной группы по борьбе с COVID-19 Движения неприсоединения, состоявшегося 2 марта этого года в Баку, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был объявлен глобальный призыв к поддержке процесса постпандемического восстановления в африканских странах и в рамках этого призыва в качестве первого донора африканским странам выделил пожертвование в размере 1 миллиона долларов США: "Азербайджан также постепенно наращивает свое дипломатическое представительство на африканском континенте. В конце прошлого года новое представительство было учреждено в Кении. Азербайджанская сторона уверена, что сотрудничество со странами Африки будет и впредь развиваться как на двусторонней основе, так и в рамках Африканского союза".