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МИД Азербайджана: Чтим память невинных жертв политики этнических чисток и ненависти

МИД Азербайджана: Чтим память невинных жертв политики этнических чисток и ненависти Необходимо положить конец безнаказанности и восстановить справедливость.
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 11:40
МИД Азербайджана: Чтим память невинных жертв политики этнических чисток и ненависти

Необходимо положить конец безнаказанности и восстановить справедливость.

Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"В 105-ю годовщину жестокой мартовской резни, учиненной армянами в отношении азербайджанцев, мы чтим память невинных жертв систематической политики этнических чисток и ненависти. Мы должны положить конец безнаказанности и восстановить справедливость, чтобы самые тяжкие преступления не остались безнаказанными", - говорится в публикации.

Сегодня, 31 марта - День геноцида азербайджанцев, учиненного армянами-дашнаками совместно с большевиками. Со дня тех кровавых событий минуло 105 лет.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s MFA: ‘We must end impunity and restore justice’
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Biz cəzasızlığa son qoymalı və ədaləti bərpa etməliyik"

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