МИД Азербайджана: Чтим память невинных жертв политики этнических чисток и ненависти

Необходимо положить конец безнаказанности и восстановить справедливость.

Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"В 105-ю годовщину жестокой мартовской резни, учиненной армянами в отношении азербайджанцев, мы чтим память невинных жертв систематической политики этнических чисток и ненависти. Мы должны положить конец безнаказанности и восстановить справедливость, чтобы самые тяжкие преступления не остались безнаказанными", - говорится в публикации.

Сегодня, 31 марта - День геноцида азербайджанцев, учиненного армянами-дашнаками совместно с большевиками. Со дня тех кровавых событий минуло 105 лет.