МИД Черногории: Мы высоко оцениваем этот важный шаг на пути к устойчивому миру на Южном Кавказе

МИД Черногории: Мы высоко оцениваем этот важный шаг на пути к устойчивому миру на Южном Кавказе

Черногория приветствует совместную декларацию, подписанную Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, и выражает благодарность США за особую посредническую роль.

https://images.report.az/photo/9e8e3a1f-1bf3-39e2-8df7-7f2e5bbe3c99.jpg https://images.report.az/photo/9e8e3a1f-1bf3-39e2-8df7-7f2e5bbe3c99.jpg

Черногория приветствует совместную декларацию, подписанную Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, и выражает благодарность США за особую посредническую роль. Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Министерства иностранных дел Черногории в соцсети Х. "Мы высоко оцениваем этот важный шаг на пути к устойчивому миру и стабильности на Южном Кавказе", – говорится в заявлении. Напомним, что 8 августа лидеры Армении и Азербайджана по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне при посредничестве Трампа подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также подписали меморандум о разблокировании коммуникаций. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram