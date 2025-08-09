О нас

МИД Черногории: Мы высоко оцениваем этот важный шаг на пути к устойчивому миру на Южном Кавказе

МИД Черногории: Мы высоко оцениваем этот важный шаг на пути к устойчивому миру на Южном Кавказе Черногория приветствует совместную декларацию, подписанную Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, и выражает благодарность США за особую посредническую роль.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 23:20
МИД Черногории: Мы высоко оцениваем этот важный шаг на пути к устойчивому миру на Южном Кавказе

Черногория приветствует совместную декларацию, подписанную Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, и выражает благодарность США за особую посредническую роль.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Министерства иностранных дел Черногории в соцсети Х.

"Мы высоко оцениваем этот важный шаг на пути к устойчивому миру и стабильности на Южном Кавказе", – говорится в заявлении.

Напомним, что 8 августа лидеры Армении и Азербайджана по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне при посредничестве Трампа подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также подписали меморандум о разблокировании коммуникаций.

